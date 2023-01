Les feux de l'amour - Episode du 12 janvier 2023

Victoria s’inquiète que Nick ne prenne pas au sérieux son nouveau rôle de P.-D.G. Chloé est loin d’être ravie d’apprendre les fiançailles d’Adam et Chelsea. Phyllis apprend à Abby qu’on lui a volé une clé USB, mais elle a une sauvegarde dans un coffre-fort. William et Ashley parlent de l’agression de Victoria. Chelsea propose à Adam de partir au Kansas en famille pour les préparatifs du mariage. Abby parle à Chance de son plan pour avoir accès au coffre-fort de Phyllis. Nikki s’inquiète de ne pas reconnaître Victoria et demande conseil à Nate.