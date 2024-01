Les feux de l'amour - Episode du 12 janvier 2024 - Premières minutes

Un article a été publié sur le site "L’inquisiteur", annonçant la mort imminente d’Ashland Locke. William et Lily sont à la recherche d'informations, mais ils n’obtiennent rien de Victoria, ni d’Ashland. Victor et Adam se placent auprès d’Ashland, au cas où il déciderait de vendre le reste de ses entreprises. Victoria confirme à Nikki que l’article est véridique. Elle a proposé à Ashland une fusion entre Newman Entreprises et Locke Communications. Chloé rend visite à Chelsea. Adam fait de même, mais Chelsea n’est pas ravie de le voir. Ashland s’en prend verbalement à Tara, en pensant que la fuite vient d’elle.