Les feux de l'amour - Episode du 12 juillet 2019

Travis et Victor se rencontrent pour la première fois et s'affrontent. Victoria soupçonne son père d'être impliqué dans la disparition d'Adam. Kevin veille sur Bella, croyant que Chloé se repose à l'étage. En réalité, celle-ci s'est absentée grâce au passage secret du placard de Chelsea et revient avec une arme avant de rejoindre Kevin au salon, l'air de rien. William invite Jack, Phyllis et Ashley à dîner. Cette dernière interroge William sur sa vie amoureuse et celui-ci fait des allusions directes à Phyllis, qui est extrêmement gênée. Chelsea, Nicholas et Connor arrivent en voiture au chalet pour récupérer Adam. Le chalet explose sous leurs yeux. Ne trouvant pas Adam à l'aérodrome non plus, Chelsea, bouleversée, commence à se rendre à l'évidence. Entre-temps, un témoin rapporte à la police avoir vu la famille Newman. Paul et Dylan frappent à la porte de Chelsea.