Les feux de l'amour - Episode du 12 juillet 2021 - Premières minutes

Phyllis et William emménagent à la résidence Abbott et l’accueil qui leur est réservé est glacial. Ashley et Kyle ne voient pas cette installation d’un très bon œil et fomentent un plan pour évincer William de Jabot. Mariah souhaite préparer une fête en l'honneur des futurs mariés et demande conseil aux demoiselles d'honneur. Toutes répondent présentes hormis Summer, qui brille par son absence. Jack comprend que la santé mentale de Dina se dégrade et il veut mettre les bouchées doubles pour retrouver la trace de son père biologique. Nikki s’inquiète pour Victoria, qu’elle voit perdre pied.