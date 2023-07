Les feux de l'amour - Episode du 12 juillet 2023 - Premières minutes

Adam remue ciel et terre afin de venir en aide à Chelsea, malheureusement en vain. Il décide donc de contacter Victor. Sharon surprend la conversation de Nate et Elena au sujet de Chelsea et se demande si elle doit contacter Adam. Rey lui conseille de s’abstenir pour éviter de se retrouver entraînée dans de nouvelles histoires…