Les feux de l'amour - Episode du 12 juin 2020

Chelsea s'étonne de voir à quel point Johnny a grandi. Lily essaie de raisonner Charlie, mais ce dernier reste fâché contre son père. Cane confronte Victoria qui lui avoue avoir dissuadé Jack de le recruter. Cane finit par l'insulter. Celui-ci a du mal à accepter l'idée de se faire entretenir par Lily. Victoria consulte son médecin qui lui indique que ses résultats d'analyses sont normaux. En revanche, elle doit impérativement se ménager. Noah finit par convaincre Nick de transformer L'underground en une chaîne. Chelsea est sceptique quant aux réelles motivations de Nick. Mariah a invité Tessa et Noah au festival de musique sans consulter Devon. Mathilda et Reed s'embrassent pour la première fois. Jesse fait chanter Cane et lui réclame 25 000 dollars.