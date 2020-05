Les feux de l'amour - Episode du 12 mai 2020 - Premières minutes

Jill affirme à Jack que la société Pêche d'enfer est poursuivie pour harcèlement sexuel. Il essaie d'en savoir plus. Lily et Jordan sont à l'hôpital et attendent des nouvelles de Juliet. Cane les rejoint. Juliet arrive et leur annonce la raison de son malaise. Jordan se rend chez Chelsea et lui demande s'il pense que Julie a tout manigancé. Phyllis demande à Gloria de convaincre Jack d'accepter la ligne de vêtements de Chelsea.