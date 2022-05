Les feux de l'amour - Episode du 12 mai 2022 - Premières minutes

Victoria a oublié le dîner d’anniversaire avec William car elle était plongée dans le travail et notamment dans un dossier visant à contrer Etalon noir. Elle a réussi à faire raser un immeuble qui lui appartenait en partie minoritaire. Cette opération lui a également permis de récupérer une entreprise qu’elle a relogé dans l’un des immeubles de la société Newman. William propose à Victoria de sortir. Ils se rendent à la fête foraine. Elle s’amuse beaucoup tandis que William se remémore deux rencontres avec Adam. Devon découvre le clip vidéo de Tessa qui a été publié et déplore la mauvaise qualité du son. Il souhaite engager une personne pour encadrer Ana. Elle résiste, mais la décision de Devon est prise. Il demande à Théo s’il accepterait de jouer ce rôle, ce qui déplaît à Ana. Après une discussion entre Théo et Ana, celle-ci est d’accord pour jouer le jeu. Chelsea apprend par Calvin, son mari qui a adopté Connor, qu’il est allé voir Adam. Il lui fait part de ses réflexions et de ses décisions pour le bien de Connor et d’Adam, qui est son père biologique. Il demande à Chelsea de renoncer à la garde du petit garçon. Il invoque également son désir de fonder sa propre famille avec elle. Celle-ci est abasourdie. Summer et Nick font le point sur leur vie. Nick est heureux d’avoir revu Chelsea. Il reçoit un appel d'elle en pleurs. Elle lui annonce que Calvin est mort. Adam se rend à L'athletic club où réside Chelsea. Kevin l’a informé qu’une équipe médicale était sur place. Il découvre le cadavre de Calvin et Chelsea dans les bras de Nick. Phyllis fait également son apparition...