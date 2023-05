Les feux de l'amour - Episode du 12 mai 2023 - Premières minutes

Les Abbott se réunissent pour préparer la cérémonie en l’honneur de Dina. Théo est invité, ce qui n’est pas pour plaire à Kyle qui finit par le lui faire savoir. Adam convoque Nick et Victoria et leur annonce sa décision de ne plus faire partie de la famille Newman. Il annonce ensuite à Victor avoir officiellement renoncé au nom Newman pour se faire appeler Adam Wilson. Chelsea annonce à Sharon qu’elle a quitté Adam. Chloé essaie de la motiver pour reprendre sa ligne de vêtements, mais elle la trouve très déprimée.