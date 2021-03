Les feux de l'amour - Episode du 12 mars 2021 - Premières minutes

Mariah et Nick s’inquiètent de l’attitude de Sharon, ce qui angoisse aussi Phyllis et Nikki, redoutant d'être trahies. Mariah essaie de lui faire dire ce qu’elle a sur le cœur, mais Sharon lui parle de sa relation avec Nick. Neil rend visite à Victor qui s’entraîne comme un fou pour retrouver la forme et traquer J.T. Il finit par être victime d'un malaise en tentant de se mettre debout. Faith a été renvoyée une journée de l’école suite à une dispute avec un garçon brutal. Hilary va finalement faire une insémination artificielle grâce à Devon.