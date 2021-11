Les feux de l'amour - Episode du 12 novembre 2021 - Premières minutes

Victoria s’inquiète pour Reed qui est introuvable. William la réconforte. Cane s’en veut d’avoir abusé de l’alcool le soir du Nouvel An dans l’espoir d’oublier la distance qui le sépare de Lily. Une violente dispute éclate entre Victoria et Cane concernant l’accident de voiture provoqué par Reed. Désespérés, ils finissent par s’embrasser. Nikki cherche à convaincre Christine qu’elle n’a pas été enlevée par Victor, en vain. Nick, Nate et Victor ont passé la nuit en cellule. Suite à leur interrogatoire, Nick et Nate sont libérés tandis que Victor est accusé du meurtre de J.T.