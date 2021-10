Les feux de l'amour - Episode du 12 octobre 2021

Summer part pour Dubaï et fait ses adieux à ses parents, Nikki et Kyle. Abby lui déconseille de rejoindre Victor là-bas. Ana voit que Devon boit et fréquente des personnes qui en veulent à son argent. Elle tente, avec Nate, de dissuader son frère de continuer cette vie, mais Devon refuse et s’emporte. Mia remercie Sharon pour le dîner au Belvédère puis tente de démontrer à Arturo qu’Abby n’est pas pour lui.