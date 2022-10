Les feux de l'amour - Episode du 12 octobre 2022 - Premières minutes

Une violente tempête entraîne une coupure de courant générale à Genoa City, ce qui contraint William et Amanda à faire plus ample connaissance. Rey et Victoria sont enfermés dans le bureau de cette dernière et essaient désespérément de débloquer la porte. Chelsea et Adam tentent de rassurer Connor. Phyllis et Nick se remémorent leurs souvenirs passés.