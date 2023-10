Les feux de l'amour - Episode du 12 octobre 2023

Nicholas et Sharon sont au chevet de Faith, inconsciente. Ils craignent de la perdre, comme ils ont perdu Cassie. Adam appelle Sharon. Il lui apprend qu'il a secouru Faith et l’a emmenée à l’hôpital. Il lui demande de la rencontrer et clame son innocence : il n'a pas empoisonné Rey. Amanda parle de sa rencontre avec Naya à Devon. Elle lui fait part de son dilemme.