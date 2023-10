Les feux de l'amour - Episode du 12 octobre 2023 - Premières minutes

Nicholas et Sharon sont au chevet de Faith, inconsciente. Ils craignent de la perdre, comme ils ont perdu Cassie. Adam appelle Sharon. Il lui apprend qu'il a secouru Faith et l’a emmenée à l’hôpital. Il lui demande de la rencontrer et clame son innocence : il n'a pas empoisonné Rey. Amanda parle de sa rencontre avec Naya à Devon. Elle lui fait part de son dilemme.