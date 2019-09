Les feux de l'amour - Episode du 12 septembre 2019

Kevin propose à Chloé d'emménager chez lui avec Bella. Dylan apprend que Sully n'est pas son fils ainsi que ce qui s'est passé à Fairview pour Sharon. Il monte faire ses adieux à son fils. Nick décide d'aller récupérer son fils chez Sharon et Dylan. Il est très en colère et en parle à Chelsea. Patty souffre d'hallucinations : elle voit le docteur Anderson lui faire des reproches et la menacer. Patty raconte à Paul, venu lui rendre visite, qu'elle a divulgué le secret du docteur. Nick fait irruption chez Sharon en réclamant son fils. Sharon tente de négocier un délai jusqu'au lendemain.