Les feux de l'amour - Episode du 13 août 2021 - Premières minutes

Nikki tente de convaincre Victor de l'accompagner au mariage de Nicholas et Sharon, mais heureusement pour elle, Abby vient en renfort. Lily reçoit la visite de Traci, puis de Charlie et Mattie, qui lui font quelques aveux. Phyllis propose à William de rembourser une partie de ses dettes avec ses économies, puis fait appel à Jack pour compléter. Il accepte de les aider à condition que William aille en cure de désintoxication. Ashley demande une nouvelle fois à Traci de remplacer William à la tête de Jabot, mais suite au refus de cette dernière, elle décide de réunir le conseil d'administration dans le but d'évincer William.