Les feux de l'amour - Episode du 13 avril 2020 - Premières minutes

Chelsea annonce à Kevin que Chloé est morte. Nick en parle à Victoria. Ashley et Traci discutent du dîner de la veille et du changement de comportement de Dina. Devon découvre qu'Hilary était chez lui lors de sa soirée avec Mariah. Neil et Devon discutent de Mergeron avec Dina, mais elle souhaite avoir encore son mot à dire.