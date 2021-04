Les feux de l'amour - Episode du 13 avril 2021

Victor a une conversation houleuse avec Nicholas et le menace de le traîner en justice afin de lui retirer la garde de Christian. Hilary est sur les nerfs en attendant de savoir si elle est vraiment enceinte de Devon ou non. Traci et Kyle tentent de convaincre Jack de revenir vivre à la maison des Abbott. Mais ce dernier semble décidé à cesser tout lien avec sa famille pour sortir de cette impasse et tenter de se reconstruire. Charlie s’inquiète de n’avoir aucune nouvelle de Shauna depuis le barbecue.