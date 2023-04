Les feux de l'amour - Episode du 13 avril 2023 - Premières minutes

William reçoit l’article sur Adam, mais Lily et Amanda veulent d’abord s’assurer que l’entreprise ne sera pas poursuivie en justice, suite à sa diffusion. Lors d’une conversation téléphonique avec Chelsea, William comprend qu’elle a posé un mouchard dans son bureau. Adam appelle Victor à l'aide, afin de contrer William. Nick prétend ne rien pouvoir faire. Abby a des doutes concernant ses chances de pouvoir à nouveau être enceinte. Elle révèle à Chance qu’elle a fait une fausse couche il y a cinq ans. Elle se confie à Mariah, qui la rassure. Nick explique à Phyllis qu’il ne sait pas encore s’il doit s’impliquer dans cette bataille. Elle saisit de suite qu’il souhaite que l’article sur Adam paraisse. Amanda continue à chercher des réponses concernant Hilary et le fait que Rose l’ait abandonnée. Cela l’atteint profondément. Victor passe voir William et le menace, ce qui le met hors de lui.