Les feux de l'amour - Episode du 13 décembre 2021

Summer embrasse Fen pour rendre Kyle jaloux, mais elle refuse de prolonger la soirée avec Fen. Elle annonce à Lola et Kyle qu’elle ne repart plus pour Dubaï. Ana est mécontente du peu de travail que fournit Fen pour écrire une chanson. Devon lui propose de l’enregistrer, elle, estimant qu’elle a un talent qui mérite d’être révélé. Victor guide Victoria et lui redonne confiance en elle. Katie joue à cache-cache avec son "ami imaginaire". Kerry et Jack décident de donner une chance à leur histoire.