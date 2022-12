Les feux de l'amour - Episode du 13 décembre 2022 - Premières minutes

Sharon se rend à l’hôpital pour débuter sa chimiothérapie. Rey et Mariah l’accompagnent. Chez Jabot, Kyle annonce à Jack que Lola et lui divorcent. Au Society, Lola fait tout pour ne pas craquer. Mais elle s’effondre dans les bras de Rey et lui annonce sa rupture avec Kyle. Théo découvre que Kyle et Summer ont passé la nuit ensemble. Il s’empresse d’aller le dire à Lola. Ils s’embrassent, mais Théo préfère en rester là pour le moment…