Les feux de l'amour - Episode du 13 décembre 2023

Victor et Adam proposent un partenariat à Devon et Nick, mais ce dernier a du mal à leur faire confiance. Kyle demande à Summer comment elle vit le résultat du test de paternité. William et Lily décident de publier un article dénonçant la façon dont Victor a obtenu Cyaxare. Chloé rend visite à Chelsea. Elle fait part de ses inquiétudes à Kévin, qui décide d’aller la voir à son tour. Kyle se confie à Mariah. Jack apprend à Phyllis que Harrison est bien le fils de Kyle, mais elle n’est pas aussi enthousiaste que lui. Adam propose du travail à Chloé. Abby et Nina parlent de l’avancée de la grossesse et donnent des conseils à Summer, qui a l’air préoccupée.