Les feux de l'amour - Episode du 13 février 2023

Nicholas part confronter Adam après avoir appris qu’il avait récupéré les rênes de la société Newman. Jack et Traci commencent à être fatigués à force de s’occuper de leur mère à longueur de temps. Sharon est sur les nerfs à cause de sa maladie. Lola apprend une mauvaise nouvelle et doit partir pour la Floride. Théo et Kyle préparent séparément leur présentation de renouvellement d’image. Summer soupçonne Théo de ne pas être franc.