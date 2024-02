Les feux de l'amour - Episode du 13 février 2024

Jack annonce à Lauren qu’il a décidé de donner une seconde chance à Sally. Tara explique à Kyle ce qu’il s’est passé avec Ashland. Elle redoute qu’il raconte tout à son fils, sans elle. Nate reçoit un appel important et invite Elena au restaurant pour fêter cela. Devon rejoint Abby au café. Elle confie ses craintes concernant Mariah et évoque le déménagement de Stitch à Genoa City. Tara confronte Sally au sujet de son message explicite. Jack et Kyle discutent de la théorie de Phyllis au sujet du départ de Summer. Mariah tente d’en savoir plus sur son kidnappeur, en vain.