Les feux de l'amour - Episode du 13 janvier 2021 - Premières minutes

Phyllis cherche un moyen d'obliger Sharon à ne pas révéler à Nicholas qu'il n'est pas le père de Christian. Victor arrive chez Phyllis pour lui demander de persuader Nicholas de continuer à le laisser voir son petit-fils. Nikki s'inquiète pour Nicholas depuis le départ de Chelsea et lui propose de revenir vivre au ranch. Sharon retourne pour la première fois au Néon écarlate depuis l'attaque. Elle remet de l'ordre avec l'aide de Mariah, qui insiste pour que sa mère rentre se reposer. J.T. apprend que Mackenzie demande la garde exclusive de Rebecca et Dylan. Il avoue malgré lui à Victoria que Mackenzie lui en veut d'avoir invité J.T. à emménager chez elle aussi vite. Au lieu de respecter les souhaits de J.T. et d'écouter les conseils de sa mère, Victoria décide de s'en mêler et d'essayer d'améliorer la situation elle-même.