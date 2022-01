Les feux de l'amour - Episode du 13 janvier 2022

Summer raccompagne sa mère à son bureau et essaie de la rassurer suite à son témoignage. Lorsqu'elle y croise Kyle, elle lui annonce être compatible avec Lola. Mariah et Tessa prévoient le voyage qu'elles feront une fois le procès terminé, mais un appel inattendu vient les interrompre. Phyllis tente de s'expliquer auprès de Nick, mais celui-ci ne veut rien entendre. Brittany découvre enfin ce que faisait Rey chez Sharon le soir de la Saint-Valentin, ce qui la pousse à adopter une nouvelle stratégie de défense. Michael essaie de convaincre Nikki et Victoria de plaider coupable, mais Christine refuse d'entendre sa proposition.