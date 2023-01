Les feux de l'amour - Episode du 13 janvier 2023 - Premières minutes

Arrivé dans le Kansas avec Chelsea et Connor, Adam se remémore des souvenirs de Hope et déplore l’état de la ferme. Nick et Phyllis succombent à nouveau l’un à l’autre. William accepte le poste à Chancellor, mais Jill lui apprend qu’elle a recruté Lily comme collaboratrice dans le même service. Amanda confie à William qu’elle tient à lui en tant qu’ami. Jared apprend que son grand-père est au plus mal.