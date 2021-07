Les feux de l'amour - Episode du 13 juillet 2021

Abby et Nate essaient chacun leur tour de raisonner Devon et de le convaincre d'être plus clément envers Lily lors de l'audience, en vain. Sharon s'étonne d'apprendre que Nicholas a révélé à Phyllis qu'il s'est fait passer pour J.T. Rey s'arrange pour rencontrer Victoria et cette dernière s'inquiète de le croiser partout et de le voir si curieux concernant J.T.