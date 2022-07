Les feux de l'amour - Episode du 13 juillet 2022

Nick rassure sa mère concernant sa relation avec Chelsea. Devon confie à Elena son regret de ne pas toujours avoir été tendre avec sa grand-mère, Katherine, et il se demande qui peut contester son testament. Au Society, contre toute attente, Victor et Jack se confient mutuellement leurs doutes concernant leur vie privée. Jack décide de s'absenter de Genoa City pour trouver ce qui manque à sa vie et il demande à Kyle de le remplacer en son absence. Lola propose à Kyle de déménager. Rey ne se remet pas de sa rupture avec Sharon. Cette dernière confie à Nick qu'elle éprouve le besoin de s'éloigner temporairement de Genoa City, loin d'Adam. Phyllis soutient à Adam qu'ils ont des points communs et elle lui énumère tous ses malheurs passés.