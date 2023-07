Les feux de l'amour - Episode du 13 juillet 2023

A peine rentrés de Londres, Victor et Nikki apprennent que Chelsea est à l'hôpital et Victor part alors aussitôt retrouver Adam. Victoria rencontre William au Society. Celui-ci la soupçonne de vouloir saboter sa relation avec Lily. Amanda et Lily tentent de persuader William d'être au cœur de la prochaine enquête de Chancellor Communications, ce qu'il finit par accepter. Jack, Lauren et Kyle essaient enfin de réconcilier Summer et Sally, ce qui s'annonce plus compliqué que prévu.