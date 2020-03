Les feux de l'amour - Episode du 13 mars 2020 - Premières minutes

Victor semble intéressé par le rachat de Mergeron Entreprise. Neil et Devon se rendent à Paris pour tenter de faire affaire avec Dina Mergeron. Devon use de son statut de petit-fils de Katherine Chancellor pour la convaincre. Victoria est en état de choc après avoir surpris William et Phyllis en train de s'embrasser dans l'ascenseur. Elle comprend qu'elle a perdu William à force de trop hésiter. Phyllis fait part à Lauren de ses appréhensions, elle craint que William ne retrouve pas l'intensité de leur liaison passée. Gloria confie à Jack son sentiment de culpabilité vis-à-vis de Kevin et lui fait reconnaître que l'abandon d'un enfant par sa mère reste une blessure indélébile.