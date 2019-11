Les feux de l'amour - Episode du 13 novembre 2019

Mariah se venge d'Hilary durant la soirée du Nouvel An. Cependant, la vente aux enchères est fructieuse et la cote de popularité de la fondation augmente, malgré l'humilation d'Hilary. Jack tranquilise Mariah à ce sujet. Devon quitte Hilary et part seul avec sa nouvelle voiture. Il est victime d'un accident. Chelsea et Nick décident de rester toujours des amis. Victoria et William se rapprochent lorsque Reed arrive, escorté par une policière. Ravi profite de l'euphorie de la soirée pour embrasser Ashley.