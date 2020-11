Les feux de l'amour - Episode du 13 novembre 2020 - Premières minutes

J.T. et William se remémorent le passé. Nick décide de dire à Abby qu'il les a vus, Scott et elle, s'embrasser. Il demande à Abby où elle en est de sa relation avec Scott. Elle répond qu'il n'y a pas de sentiment entre eux et que tout est fini. Nick décide de tout dire à Sharon en promettant à Abby de ne pas citer son nom. J.T. rend visite à Lily. Elle lui propose de demander à Cane s'il a un travail pour lui au sein de la société Chancellor. Jill demande à William de diriger l'entreprise Chancellor avec Cane. Ce dernier a retrouvé un foulard oublié par Lily durant le réveillon. Il l'appelle, mais elle est avec Jill. Lily passe, mais J.T. arrive en même temps...