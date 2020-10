Les feux de l'amour - Episode du 13 octobre 2020

Victoria et son père trouvent une stratégie pour sortir de l'ornière. Ils organisent une conférence de presse et demandent à Abby de lire docilement un discours écrit par leurs soins, mais cette dernière ne l'entend pas de cette oreille. Paul enquête sur l'arme de Nikki qui a servi à tuer Zach Stinnett. Celle-ci comprend que Tessa a volé l’arme chez elle pour la donner à sa sœur et part la confronter. En plus d’avoir agressé Nikki au couteau, Jack annonce à Paul que sa mère est également l'incendiaire de L'underground, mais elle a des circonstances atténuantes. Le chef Williams promet de faire tout son possible pour lui éviter la prison. Jordan prépare une surprise à Hilary pour se venger des révélations qu’elle a osé faire sur son passé.