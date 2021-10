Les feux de l'amour - Episode du 13 octobre 2021

Abby décide d’investir dans un nouvel immeuble, mais elle est rapidement rattrapée par le doute. Arturo tente de la convaincre qu’elle a pris la bonne décision. Ana trouve de la drogue chez Devon. Ne sachant pas quoi faire, elle appelle Cane qui prend les choses en main. Afin de développer son entreprise, Mia décide d’organiser une petite fête pour les femmes les plus influentes de Genoa City. Cette idée n’est pas du goût de Rey. Pensant doubler Phyllis, William et Kyle sont pris à leur propre piège. William doit finalement travailler directement avec Phyllis et cette collaboration se passe bien mieux que tous les deux ne le pensaient.