Les feux de l'amour - Episode du 13 septembre 2021

Phyllis présente sa candidature au poste de P.-D.G. de Jabot, malgré l’hostilité de William. Sharon et Nick vont choisir les citrouilles d’Halloween avec Faith et Christian. Nick tente de la reconquérir, mais il est agacé de la présence de Rey. Sharon convie Rey à la fête d’Halloween au Néon écarlate. Après avoir recadré Kyle, Lola lui laisse l’espoir d’une autre chance à condition qu’il cesse de se préoccuper de Summer. Nikki apprend qu’une canalisation est rompue sous la sculpture à l’endroit même où Victoria, Sharon, Phyllis et elle-même ont enterré le corps de J.T. Phyllis propose de le déplacer avant que les réparateurs le trouvent. Rey soupçonne quelque chose de suspect chez ces quatre femmes.