Les feux de l'amour - Episode du 13 septembre 2022

Chelsea et Nikki apportent leur soutien à Nick qui s'apprête à annoncer sa candidature au conseil municipal lors d'une conférence de presse au Néon écarlate. Chelsea doit cependant passer au Grand phénix avant de les rejoindre, où elle fait la rencontre d'un certain Simon, avant que Kevin ne vienne lui annoncer une mauvaise nouvelle. Amanda et Nate préparent quant à eux activement la défense de ce dernier face au Conseil National de l'Ordre des Médecins et sollicitent alors l'aide de Victor.