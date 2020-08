Les feux de l'amour - Episode du 14 août 2020 - Premières minutes

Lily prend une grande décision vis-à-vis de Cane. Devon croise Hilary qui prétend être épanouie sans Jordan, mais il n’est pas dupe. Abby et Zack se joignent à Sharon et Scott pour le dîner. Mariah et Tessa se rendent chez Alice pour obtenir des réponses et cette dernière décide d’employer la manière forte.