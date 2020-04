Les feux de l'amour - Episode du 14 avril 2020

Abby avoue à son père qu'elle a dérobé de l'argent à la société Newman pour montrer son projet de pépinière d'entreprises. Alors qu'elle pensait être renvoyée, Victor salue la loyauté et la persévérance de sa fille. William prend une décision importante concernant son avenir sentimental. Kevin, bouleversé par la mort de Chloé, vient chercher du réconfort auprès de Paul. Victoria en a assez de mentir et demande à sa mère de prendre une décision au sujet de son mariage. Ashley cherche à faire connaissance avec Graham et remarque qu'il a une attitude étrange envers Dina.