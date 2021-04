Les feux de l'amour - Episode du 14 avril 2021 - Premières minutes

Nick envisage d’accepter une offre d’emploi à San Diego. Jack souhaite repartir à zéro et créer une nouvelle entreprise dans le domaine de la beauté. Il propose à Neil et Devon de travailler avec lui. Hilary cherche un moyen d’annoncer à Devon qu’elle est enceinte. Shauna et Charlie cherchent une solution pour que la jeune femme ne retourne pas chez sa tante.