Les feux de l'amour - Episode du 14 avril 2023 - Premières minutes

Lily est furieuse que William ait publié l’article sur Adam sans son accord et Amanda le menace. Phyllis a des problèmes de trésorerie. Nick et Sharon reviennent avec Faith sur les révélations de l’article concernant Adam qui l’a enlevée, bébé. Rey vient interroger Victor à propos du meurtre d’A.J., tandis que Nikki en veut terriblement à sa fille. Chelsea fait tout pour préserver Connor, mais Adam est à bout et il souhaite se venger de William.