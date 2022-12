Les feux de l'amour - Episode du 14 décembre 2022 - Premières minutes

Victoria et William annoncent à leurs enfants qu’ils vont vivre dans des maisons séparées. Alors qu’elle est tranquillement au Néon écarlate, Amanda voit arriver Ripley, qui tente une nouvelle fois de s’excuser pour son attitude. Alors qu’il vient juste de rentrer de Paris avec Connor et Chelsea, Adam doit repartir pour Las Vegas avec Chance. Phyllis et Nicholas discutent de la rupture de Lola et Kyle et de ses conséquences pour Summer…