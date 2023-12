Les feux de l'amour - Episode du 14 décembre 2023 - Premières minutes

Sharon essaie de réconforter Summer et de comprendre ce qui la tracasse. Kyle passe la journée avec Harrison et Tara. Il est ravi de jouer au papa. Nick va voir Adam et son père pour leur annoncer qu’il accepte leur offre de promouvoir Nouveau départ. Victor est enchanté de les voir collaborer. Victoria apprend que Lily et William ont emménagé ensemble. Elle vient les féliciter et leur offrir une plante.