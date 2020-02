Les feux de l'amour - Episode du 14 février 2020 - Premières minutes

Chloé et Kevin se préparent tous les deux pour le plus beau jour de leur vie. Tandis que Kevin se demande si les vœux qu'il a écrit pour sa future femme seront à la hauteur de son amour, Chloé, elle, se souvient de la conversation qu'elle a eue avec Nick la veille, au sujet de la mort d'Adam. Convaincu que Chloé a tué son frère, Nick raconte ce qu'il sait à Chelsea, qui le prend très mal. William est de retour à Genoa City après avoir conclu un marché avec la ligue de hockey et souhaite fêter sa victoire en famille avec Victoria. Chargé d'écrire la biographie de Victor, Scott le questionne sur sa relation passée avec Adam.