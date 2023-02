Les feux de l'amour - Episode du 14 février 2023 - Premières minutes

Nikki implore Victor de lui dire ce qu’il s’est vraiment passé au Kansas lors de la mort d’A.J. Montalvo. Victor accepte alors de lui dire la vérité. Sharon et Rey passent une soirée romantique au Grand phénix. Phyllis apprend qu’Abby et Chance ont volé et détruit la clé USB qui incriminait Adam alors qu’elle voulait la donner à Nick.