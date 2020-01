Les feux de l'amour - Episode du 14 janvier 2020 - Premières minutes

Suite à la disparition de Scott, Lauren ne sait plus comment négocier avec les ravisseurs et Victor décide de prendre les choses en main. Victoria demande à Cane de partir pour Tokyo avec Juliette pour rencontrer l'équipe du marché asiatique. Lily vient voir Jill, qui est toujours en convalescence à son domicile. Colin fait estimer un objet de valeur qui appartenait à Katherine. Victoria et William sermonnent Johnny, qui a poussé une camarade de classe.