Les feux de l'amour - Episode du 14 juin 2021 - Premières minutes

Phyllis annonce à Nick que Kyle connaît leur secret et il veut la faire chanter. Nick veut accélérer les préparatifs du mariage et entrevoit un évènement phénoménal, ce qui déplaît à Sharon. Il donne à Abby sa journée. Arturo la rejoint et il passe un moment ensemble, en étant constamment dérangés. Elle accepte de le revoir. Lily tente de discuter avec Shauna, mais elle est réfractaire. Cane lui demande de ne pas révéler la vérité sur l’accident. Summer essaie de connaître la raison des tensions entre Phyllis et Kyle.