Les feux de l'amour - Episode du 14 mai 2020 - Premières minutes

Alors que Victoria annonce à Lily que la plainte de Juliet va passer au tribunal, Cane tente de convaincre Juliet d’abandonner les poursuites. Zack et Abby ont un rendez-vous pour tester la nouvelle application de rencontre développée par Zack. Scott et Sharon passent une soirée romantique ensemble. Alors que Phyllis et William fêtent leur retour ensemble à l’Underground, ils tombent sur Chesea et Nicholas, ce dernier est loin d’être enchanté et ne cache pas son opinion. Tessa accepte de signer sur le label de Devon.