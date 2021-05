Les feux de l'amour - Episode du 14 mai 2021 - Premières minutes

Devon organise une échographie à domicile pour Hilary. William distribue des primes dues aux ventes de Fleur de peau mais Jack la refuse, estimant le geste prématuré. Jack souhaite faire témoigner sa mère dans le procès qu’il compte intenter à Jill pour prouver qu’il est le fils de Philip Chancellor. Kyle et lui décident de conditionner Dina en lui faisant répéter ce qu’elle aura à dire dans ce procès. Nikki, Sharon, Victoria et Phyllis décident d’aller au parc pour déterrer la tombe de J.T. et vérifier s’il est bien mort, suite à l’image qu’elles ont vue, provenant de la caméra de surveillance des entrepôts. Nick insiste auprès de Nikki pour obtenir plus d’informations sur l’état de santé de Victor, mais Nikki se dérobe et Nick appelle Brittany pour lui demander d’essayer de rendre son dossier médical public et récupérer Christian. Summer avoue à Phyllis qu’elle n'a plus d'argent. Elle surprend William qui s’apprête à jouer et lui promet de ne rien dire à Phyllis.